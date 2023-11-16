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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

В парламенте Армении заявили, что не планируют сохранить госинституты Карабаха

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Армения не преследует цели создания государственности на территории Нагорного Карабаха, заявил журналистам спикер парламента республики Ален Симонян.

"У нас есть большая проблема по вопросу карабахских армян (покинувших регион после 19 сентября - ИФ). Но я не вижу целей создания там (в Нагорном Карабахе - ИФ) государственности или сохранения и развития здесь (в Армении - ИФ) государственных институтов (Нагорного Карабаха - ИФ)", - сказал он.

По его словам, подобные действия станут "прямой угрозой и ударом по безопасности Армении".

Азербайджан 19 сентября начал обстрел Нагорного Карбаха, в Баку заявили, что это локальные антитеррористические мероприятия, которые будут продолжаться вплоть до роспуска в регионе незаконных формирований.

28 сентября президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян подписал указ о роспуске всех государственных структур и организаций и прекращении существования Арцаха. Населению региона было рекомендовано ознакомиться с условиями реинтеграции, предложенными Азербайджаном, и самим решать, оставаться ли в регионе. Исход армянского населения из Карабаха начался 24 сентября, 4 октября в Ереване заявили, что приняли 100 632 переселенца из региона.

Степанакерт после обстрела

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Ален Симонян Азербайджан Армения Нагорный Карабах Самвел Шахраманян
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