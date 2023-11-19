В Израиле заявили, что захваченное повстанцами Йемена судно является британским

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Грузовое судно Galaxy Leader, которое ранее захватили в Красном море йеменские повстанцы, принадлежит британской компании, а в данный момент оно сдано в аренду японской компании, сообщает The Times of Israel со ссылкой на заявление Армии обороны Израиля.

По данным издания, британская компания, у которой зарегистрировано судно, находится в частичном владении и у израильского предпринимателя Абрахама Унгара. В момент захвата судно шло из Турции в Индию под флагом Багамских островов. Израильтян на борту не было, в международный экипаж из 25 человек входили, в частности, граждане Украины, Болгарии, Филиппин и Мексики.

В офисе премьера Израиля в свою очередь подчеркнули, что судно "угнали по прихоти Ирана йеменские боевики-хуситы", и что этот инцидент является "очередным актом иранского терроризма".

Ранее представитель повстанцев Яхья Сариа заявил, что они будут атаковать любые суда, которыми владеют или управляют израильские компании, и все суда под израильским флагом.

До этого поддерживаемые Ираном хуситы на фоне конфликта Израиля и группировки ХАМАС запускали по Израилю ракеты и беспилотники.