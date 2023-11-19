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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:08

В Сеуле заявили, что Пхеньян может запустить спутник-шпион в течение недели

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - КНДР может запустить военный спутник-шпион в течение недели, заявил в воскресенье министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик со ссылкой на разведданные. Об этом пишет "Ренхап".

Шин Вон Сик предположил, что Северная Корея осуществит свой замысел до запуска первого южнокорейского разведывательного спутника, который намечен на 30 ноября. Сеул будет использовать для этого ракету Falcon 9 американской компании SpaceX.

При этом Шин Вон Сик отметил, что США и Южная Корея следят за действиями КНДР. По его данным, Пхеньяну необходимо около недели для перемещения двигателя с полигона Тунчанри, сбора стартовой площадки и заправки топлива.

Ранее южнокорейские военные сообщали о возможной попытке запуска спутника-шпиона КНДР, намеченной на 18 ноября. Эта дата была объявлена Пхеньяном Днем ракетной промышленности в ознаменование успешного пуска в этот день в 2022 году МБР "Хвасон-17".

КНДР предприняла две неудачные попытки вывести разведывательный спутник на орбиту в мае и августе соответственно, и пообещала повторить попытку в октябре, но не смогла уложиться в установленный ею срок.

КНДР Южная Корея
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