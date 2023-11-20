КНДР усилит военный потенциал на фоне поставок США оружия Южной Корее и Японии

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - КНДР заявила в понедельник, что укрепит свой потенциал "военного сдерживания" в связи с запланированными Вашингтоном продажами оружия Южной Корее и Японии.

"КНДР продолжит наращивать средства военного сдерживания для повышения своей национальной стратегической безопасности и управления региональной ситуацией, чтобы справиться с нестабильностью на Корейском полуострове, вызванной военным сговором США и их последователей и поставками смертоносного вооружения", - говорится в распространенном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК) заявлении замначальника главного управления вооружений северокорейского Минобороны.

Чиновник подчеркнул: "Мы предупреждаем, что чем больше США зарабатывает на неизбирательных продажах оружия, тем более высокую цену им придется заплатить за кризис в сфере безопасности".

На прошлой неделе Соединенные Штаты объявили о потенциальных поставках ракет класса "воздух-воздух" AIM-9X, корабельных ракет-перехватчиков Standard Missile-6 и связанного с ними оборудования в рамках межгосударственной продажи иностранной военной техники Южной Корее.

Вашингтон также недавно объявил об одобрении потенциальной продажи Японии 400 ракет "Томагавк" и связанного с ними оборудования.

Ранее министр обороны Южной Кореи Син Вон Сик сообщил, что Пхеньян может предпринять еще одну попытку запуска разведывательного спутника в ближайшее время.

В связи с этим, как сообщило агентство "Ренхап", представитель объединенного комитета начальников штабов ВС Южной Кореи заявил: "Мы предупреждаем Северную Корею, что ей следует немедленно прекратить ведущуюся полным ходом подготовку к запуску военного разведывательного спутника".

В заявлении говорится, что, если Пхеньян продолжит эти работы, несмотря на звучавшие предупреждения, "наши военные примут необходимые меры для защиты жизни и безопасности наших людей".

О каких именно мерах идет речь, не уточняется.

КНДР предприняла две неудачные попытки вывести на орбиту разведывательный спутник в мае и августе текущего года.