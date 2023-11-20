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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:08

Макрон провел телефонные переговоры с Нетаньяху и Аббасом

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон провел в воскресенье телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и лидером Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом, сообщил Елисейский дворец.

В разговоре с главой израильского правительства Макрон указал на "слишком многочисленные жертвы среди гражданского населения, связанные с военными действиями" в секторе Газа, говорится в коммюнике президентской канцелярии, которую цитирует телеканал BFMTV.

"Президент республики также высказал (...) свою сильную обеспокоенность относительно роста насилия в отношении палестинских гражданских лиц на Западном берегу реки Иордан и осудил это", - отмечается в документе.

Аббасу Макрон "напомнил о необходимости недвусмысленно осудить" атаки ХАМАС против Израиля 7 октября.

"Глава государства подтвердил поддержку Францией Палестинской администрации, единственной законной власти, представляющей палестинский народ", - сообщили в Елисейском дворце.

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,4 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала военную операцию против ХАМАС. В результате в анклаве погибли более 10 тысяч человек. Десятки тысяч получили ранения.

Хроника 07 октября – 20 ноября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Эммануэль Макрон Франция Махмуд Аббас Биньямин Нетаньяху Израиль
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