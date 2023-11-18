Сверхтяжелая американская ракета Starship стартовала во второй тестовый полет

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Сверхтяжелая американская ракета Starship, создаваемая для пилотируемых миссий на Луну и Марс, в субботу стартовала во второй испытательный полет, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Запуск был осуществлен со стартовой площадки компании SpaceX в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас в 07:00 по местному времени (в 16:00 по Москве).

Полет в непилотируемом режиме продлится около полутора часов. Корабль Ship 25 после отделения от носителя выполнит один неполный виток вокруг Земли. Затем он совершит управляемое приводнение в Тихом океане вблизи Гавайских островов. Первая ступень после старта должна будет упасть в Мексиканский залив.

Многоразовая ракетная система состоит из космического корабля Ship 25 и носителя Super Heavy. Ее высота достигает 122 метров. Она выше любой другой ракеты, когда-либо созданной в мире. Носитель Super Heavy в два раза мощнее, чем создаваемая НАСА для пилотируемых полетов на Луну тяжелая ракета Space Launch System (SLS).

Первый тестовый полет ракеты, предпринятый в апреле, закончился неудачей. После запуска корабль не смог отделиться от носителя. По команде SpaceX сверхтяжелая ракета Starship самоуничтожилась над Мексиканским заливом через четыре минуты после старта.