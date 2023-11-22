Партия Саакашвили обнародовала манифест о построении нового государства в Грузии

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили и учрежденная им партия "Единое национальное движение" (ЕНД) обнародовали в среду в канун совершенной ими 20 лет назад "Революции роз" манифест о построении нового грузинского государства.

В манифесте, в частности, говорится о приверженности европейскому курсу, а также о необходимости предоставить равные права и равные возможности для всех граждан страны.

Его авторы также утверждают, что в настоящее время власть в Грузии "захвачена российским олигархом" Бидзиной Иванишвили (бывший премьер-министр, основатель правящей партии "Грузинская мечта" - ИФ).

"Любая форма олигархии является врагом грузинского государства и благополучия ее граждан", - говорится в манифесте. В нем также отмечается, что "восстановление территориальной целостности Грузии является главной задачей".

В четверг, 23 ноября ЕНД намерена устроить в Тбилиси и других городах Грузии праздничные акции в честь 20-летия "Революции роз".

Председатель парламента, один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта" Шалва Папуашвили в связи с обнародованным манифестом ЕНД заявил журналистам, что правление Саакашвили привело Грузию "к плохим результатам".

"Мы получили авторитарный режим, попирающий человеческое достоинство, систему пыток граждан", - сказал Папуашвили.

Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября 2021 года. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани). Впоследствии, 20 ноября он был переведен в военный госпиталь в Гори. С 12 мая прошлого года Саакашвили перевели на лечение в клинику "Вивамед", где он находится до сегодняшнего дня.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.