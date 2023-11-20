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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:08

Численность армии Польши приближается к 200 тыс. человек

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Польша нарастила численность армии до 193 тысяч солдат, заявил министр национальной обороны страны Мариуш Блащак.

"У нас уже более 193 тысяч профессиональных солдат, солдат территориальной обороны и добровольной военной службы", - написал Блащак в понедельник в соцсети.

Более месяца назад он сообщал об увеличении армии до 187 тыс. человек.

Ранее Блащак заявлял о намерении увеличить численность вооруженных сил страны до 300 тыс. человек к 2035 году, причем "это минимум", и эти цифры могут быть пересмотрены в большую сторону.

Министр надеется "воплотить в жизнь проект сильнейшей сухопутной армии Европы" и считает, что у Польши есть "демографический потенциал для 300-тысячной армии".

Польша Мариуш Блащак
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