Польский саперный батальон будет размещаться в 60 км от Гродно

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Польша сформировала новый саперный батальон, сообщило Министерство национальной обороны страны.

"В Августове (город на северо-востоке Польши, в 60 км от белорусского Гродно - ИФ) министр национальной обороны Мариуш Блащак встречается с бойцами 1-го саперного батальона. Новый батальон представляет собой подразделение, предназначенное для обеспечения безопасности и инженерной поддержки 15-й механизированной Гижицкой бригады", - говорится в сообщении ведомства.

"Сегодня мы открываем новое подразделение в очень важном регионе нашей страны. Саперный батальон в Августове будет защищать безопасность северо-восточной части нашей страны", - заявил Блащак.