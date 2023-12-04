Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Польский саперный батальон будет размещаться в 60 км от Гродно

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Польша сформировала новый саперный батальон, сообщило Министерство национальной обороны страны.

"В Августове (город на северо-востоке Польши, в 60 км от белорусского Гродно - ИФ) министр национальной обороны Мариуш Блащак встречается с бойцами 1-го саперного батальона. Новый батальон представляет собой подразделение, предназначенное для обеспечения безопасности и инженерной поддержки 15-й механизированной Гижицкой бригады", - говорится в сообщении ведомства.

"Сегодня мы открываем новое подразделение в очень важном регионе нашей страны. Саперный батальон в Августове будет защищать безопасность северо-восточной части нашей страны", - заявил Блащак.

Августов Польша Мариуш Блащак Гродно Минобороны
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Обострение палестино-израильского конфликта

Израильская операция на севере сектора Газа близка к завершению

Израильская операция на севере сектора Газа близка к завершению

Ереван не намерен судиться с Москвой из-за непоставленного оружия

Что случилось этой ночью: понедельник, 4 декабря

В КНР заявили о вторжении военного корабля США в территориальные воды Китая

В КНР заявили о вторжении военного корабля США в территориальные воды Китая

Американский эсминец отбил нападение дронов на коммерческие суда в Красном море

Обострение палестино-израильского конфликта

Глава Генштаба Израиля пообещал такую же мощную операцию на юге сектора Газа, что и на севере

Глава Генштаба Израиля пообещал такую же мощную операцию на юге сектора Газа, что и на севере

Что произошло за день: воскресенье, 3 декабря

Обострение палестино-израильского конфликта

СМИ сообщили о появлении израильских сухопутных войск на юге сектора Газа

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });