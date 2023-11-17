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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:04

Посол Израиля в РФ заявил о прекращении ХАМАСом переговоров по заложникам

Посол Израиля в РФ заявил о прекращении ХАМАСом переговоров по заложникам
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - По данным посла Израиля в России Александра Бен Цви, ХАМАС прекратил переговоры по освобождению взятых 7 октября заложников.

"Насчет ситуации (с заложниками - ИФ), она нам неизвестна. Несмотря на все просьбы, ХАМАС не представил даже список тех, кто находится у них, в каком они состоянии, живы ли они. Что там происходит, мы не знаем, поэтому вести какие-то переговоры, не зная, о чем ты разговариваешь, это очень тяжело", - сказал Бен Цви в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК), отвечая на вопрос о состоянии заложников и о том, ведутся ли переговоры по их освобождению.

"У нас сейчас, насколько я знаю, нет никаких переговоров, ХАМАС прекратил их по своей инициативе", - подчеркнул он.

Посол добавил, что Израиль настаивает на освобождении всех заложников и не считает правильным "выпускать их по частям".

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,4 тыс. человек, более 200 человек были захвачены в заложники. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию против ХАМАС. Число жертв израильских ударов в секторе Газа, по палестинским данным, превысило 11 тыс. человек.

Хроника 07 октября – 17 ноября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль ХАМАС
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