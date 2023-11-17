Израиль согласится лишь на краткое прекращение огня для освобождения заложников

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Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Израиль даст согласие лишь на кратковременные периоды прекращения огня в секторе Газа с целью освободить как можно больше заложников, заявил на пресс-конференции советник по нацбезопасности Израиля Цахи Ханегби. Об этом пишет The Times of Israel.

По его словам, Израиль согласится прекратить огонь лишь в обмен на освобождение большого числа заложников, но не для спекуляций с их освобождением группировкой ХАМАС в целях пиара.

"Только тогда мы согласимся на прекращение огня, и оно будет очень ограниченным и коротким, потому что потом мы продолжим двигаться вперед ради достижения целей войны", - отметил советник.

Также он сказал, что военный кабинет Израиля удовлетворил просьбу США пропускать по два грузовика с топливом в день в сектор Газа. Он пояснил, что это делается для поддержания работы канализации в анклаве: это позволит предотвратить вспышку заразных заболеваний, угрожающих как населению сектора, так и действующим там израильским военнослужащим.

Однако, отмечает издание, он ушел от ответа на вопрос о стратегии Израиля в отношении Газы после конца конфликта. Вместо этого он повторил краткосрочные цели Израиля - разгромить ХАМАС и освободить заложников.

В пятницу в анклаве продолжались бои. Представитель Армии обороны Израиля сообщил, что военные заняли аванпост группировки "Исламский джихад". На объекте они нашли оборудование для производства противотанковых вооружений, оружие, детали беспилотников, разведданые. Затем военные уничтожили пост.

На фоне обысков израильских военных в крупнейшей больнице анклава "Аш-Шифа" в военном крыле ХАМАС "Бригады "Изз ад-Дин аль-Кассам" заявили, что не держат пленных в больницах. В ХАМАС также опровергали обвинения Израиля, что ее бойцы используют сеть туннелей, прорытых под больницей, для вылазок.

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в интервью Financial Times дал понять, что Тегеран и Вашингтон поддерживают опосредованный контакт - через Швейцарию - в связи с нападением ХАМАС на Израиль. Он отметил, что Иран довел до сведения США свое желание сдержать конфликт; в то же время Тегеран предупредил, что если "преступления против жителей Газы и Западного берега реки Иордан" не прекратятся, то иранские власти могут рассмотреть любые дальнейшие шаги, и расширение масштабов конфликта будет неизбежным. Министр подчеркнул, что предупреждения США в адрес движения "Хезболла" не вмешиваться в ситуацию не испугали его руководство. Абдоллахиян добавил, что различные вооруженные группы в Сирии, Ираке, Йемене самостоятельно принимают решения о своих дальнейших действиях.