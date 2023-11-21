Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:08

Авианосец США Carl Vinson прибыл в Южную Корею

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Американский авианосец USS Carl Vinson прибыл на военно-морскую базу в южнокорейском городе Пусан во вторник на фоне заявления КНДР о готовящемся запуске ракеты-носителя со спутником, сообщает "Ренхап" со ссылкой на ВМС Южной Кореи.

"Визит 1-й авианосной ударной группы США демонстрирует твердую позицию альянса Южной Кореи и США в области совместной обороны и твердую решимость реагировать на растущие северокорейские ядерные и ракетные угрозы", - цитирует агентство директора центра морских операций флота Республики Корея Ким Чжи Хуна.

Отмечается, что прибытие авианосца произошло в тот момент, когда КНДР уведомила Японию о планируемом запуске военного спутника в период с 22 ноября по 1 декабря.

Ранее во вторник министерство океанов Южной Кореи выпустило навигационное предупреждение для судов в ответ на предстоящий запуск КНДР ракеты-носителя со спутником.

Северокорейская сторона проинформировала Токио о планах провести с 22 ноября по 1 декабря запуск ракеты-носителя со спутником в направлении Желтого моря и Южно-Китайского моря.

Это будет уже третья подобная попытка КНДР. Пхеньян предпринял две неудачные попытки вывести на орбиту разведывательный спутник в мае и августе текущего года.

Тем временем авианосец USS Carl Vinson станет третьим американским авианосцем, посетившим Южную Корею в этом году. В марте сюда прибыл авианосец USS Nimitz, а в октябре USS Ronald Reagan.

Южная Корея США USS Carl Vinson
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Япония примет меры предосторожности на фоне запуска северокорейского спутника

Сенаторы призвали Байдена сотрудничать с Израилем для доставки гумпомощи в Газу

США объявили об очередном пакете военной помощи Украине

США объявили об очередном пакете военной помощи Украине

Премьер Финляндии не исключил дальнейшие меры на границе с РФ

Премьер Финляндии не исключил дальнейшие меры на границе с РФ

Байден в день своего 81-летия помиловал двух индеек перед Днем благодарения

Байден в день своего 81-летия помиловал двух индеек перед Днем благодарения

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

В США готовы сотрудничать с новым президентом Аргентины

В США готовы сотрудничать с новым президентом Аргентины

В Карелии убрали пункт обогрева для мигрантов на границе с Финляндией

В Карелии убрали пункт обогрева для мигрантов на границе с Финляндией

Глава "дочки" GM по выпуску беспилотных автомобилей подал в отставку

Глава "дочки" GM по выпуску беспилотных автомобилей подал в отставку
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });