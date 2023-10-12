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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:15

ЮАР готова стать посредником в конфликте Израиля и ХАМАС

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - ЮАР готова содействовать урегулированию конфликта между Израилем и движением ХАМАС и призывает международное сообщество приложить усилия для достижения мира на Ближнем Востоке, заявил президент страны Сирил Рамафоса. Это заявление распространила его канцелярия.

"ЮАР готова работать с международным сообществом и поделиться своим опытом в посредничестве при решении конфликтов, поскольку мы это делали на нашем континенте и по всему миру", - сказал президент.

Он обратился к международному сообществу с призывом активизировать попытки установить долгосрочный мир на Ближнем Востоке, что предполагает создание двух государств - палестинского и израильского - на основе границ 1967 года.

Также Рамафоса призвал стороны конфликта к прекращению боевых действий и потребовал незамедлительно и без каких-либо условий открыть гуманитарные коридоры в анклав.

Ранее Рамафоса предлагал посредничество для урегулирования конфликта на Украине.

Хроника 07 – 12 октября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
ХАМАС ЮАР Израиль Сирил Рамафоса
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