ЮАР готова стать посредником в конфликте Израиля и ХАМАС

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - ЮАР готова содействовать урегулированию конфликта между Израилем и движением ХАМАС и призывает международное сообщество приложить усилия для достижения мира на Ближнем Востоке, заявил президент страны Сирил Рамафоса. Это заявление распространила его канцелярия.

"ЮАР готова работать с международным сообществом и поделиться своим опытом в посредничестве при решении конфликтов, поскольку мы это делали на нашем континенте и по всему миру", - сказал президент.

Он обратился к международному сообществу с призывом активизировать попытки установить долгосрочный мир на Ближнем Востоке, что предполагает создание двух государств - палестинского и израильского - на основе границ 1967 года.

Также Рамафоса призвал стороны конфликта к прекращению боевых действий и потребовал незамедлительно и без каких-либо условий открыть гуманитарные коридоры в анклав.

Ранее Рамафоса предлагал посредничество для урегулирования конфликта на Украине.