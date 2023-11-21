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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

США выделяют гумпомощь на сумму свыше $4 млн пострадавшим от событий в Карабахе

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - США объявили о выделении дополнительной гуманитарной помощи на сумму более $4,1 млн для пострадавших от событий в Нагорном Карабахе, сообщил армянский офис Агентства США по международному развитию (USAID) во вторник.

Эти средства USAID "направит на оказание чрезвычайной гуманитарной помощи почти 74 тыс. беженцев и перемещенных лиц из Нагорного Карабаха, которые нашли убежище в Армении", говорится в сообщении. "Это финансирование увеличит объемы жизненно важной продовольственной помощи, обеспечит гуманитарную защиту и временное убежище", - заявили в армянском офисе USAID.

В агентстве отметили, что вместе с дополнительным финансированием гуманитарная помощь США в ответ на ситуацию в Нагорном Карабахе с 2020 года составила почти $28 млн.

Боевые действия в зоне карабахского конфликта начались 27 сентября 2020 года. В ночь на 10 ноября РФ, Азербайджан и Армения приняли трехстороннее заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе и вводе в регион российских миротворцев, а также передаче ряда районов в регионе под контроль Азербайджана.

Последние военные действия в Карабахе произошли осенью этого года. Азербайджан 19-20 сентября провел в Нагорном Карабахе военную операцию. Во время боевых действий с каждой стороны погибли примерно по 200 человек, несколько сотен получили ранения. 24 сентября из Карабаха начался исход армянского населения на территорию Армении. Из Нагорного Карабаха в Армению въехали более 100,6 тыс. человек.

USAID Армения США Нагорный Карабах
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