В Москве приветствовали договоренности Израиля и ХАМАС

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - В Москве приветствуют достижение соглашения между Израилем и ХАМАС о четырехдневной гуманитарной паузе в секторе Газа, заявила представитель МИД России Мария Захарова.

"Именно к этому Россия призывала с начала эскалации конфликта. Отмечаем особые усилия Катара, направленные на практическую реализацию призыва мирового сообщества к деэскалации", - сказала она.

В ночь на 22 ноября правительство Израиля одобрило соглашение с ХАМАС о прекращении огня сроком на четыре дня и обмене 50 захваченных 7 октября заложников на палестинских заключенных израильских тюрем в пропорции 1 к 3. Позднее достигнутые договоренности подтвердили в ХАМАС.

Предполагается, что прекращение огня начнется в течение ближайших 24 часов, заявили в Катаре, который был посредником в переговорах. ХАМАС согласился выпустить 50 заложников - 30 детей и 20 женщин в обмен на освобождение женщин и детей, содержащихся в тюрьмах Израиля. Заложников будут освобождать группами. Израиль также согласился на расширение поставок гуманитарной помощи и топлива в Газу. В Израиле предполагают, что соглашение может быть продлено, если стороны договорятся о расширении обмена заложниками и заключенными.