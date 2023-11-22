Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:35

В Москве приветствовали договоренности Израиля и ХАМАС

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - В Москве приветствуют достижение соглашения между Израилем и ХАМАС о четырехдневной гуманитарной паузе в секторе Газа, заявила представитель МИД России Мария Захарова.

"Именно к этому Россия призывала с начала эскалации конфликта. Отмечаем особые усилия Катара, направленные на практическую реализацию призыва мирового сообщества к деэскалации", - сказала она.

В ночь на 22 ноября правительство Израиля одобрило соглашение с ХАМАС о прекращении огня сроком на четыре дня и обмене 50 захваченных 7 октября заложников на палестинских заключенных израильских тюрем в пропорции 1 к 3. Позднее достигнутые договоренности подтвердили в ХАМАС.

Предполагается, что прекращение огня начнется в течение ближайших 24 часов, заявили в Катаре, который был посредником в переговорах. ХАМАС согласился выпустить 50 заложников - 30 детей и 20 женщин в обмен на освобождение женщин и детей, содержащихся в тюрьмах Израиля. Заложников будут освобождать группами. Израиль также согласился на расширение поставок гуманитарной помощи и топлива в Газу. В Израиле предполагают, что соглашение может быть продлено, если стороны договорятся о расширении обмена заложниками и заключенными.

Катар Израиль Мария Захарова ХАМАС МИД Газа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Россиянин получил 2,5 года за "минирование" почти 900 объектов в РФ и Белоруссии

Россиянин получил 2,5 года за "минирование" почти 900 объектов в РФ и Белоруссии

ЮГК решила увеличить объем размещения до 7 млрд рублей

Число автотуристов в России может вырасти на 10% по итогам 2023 года

Число автотуристов в России может вырасти на 10% по итогам 2023 года

Что произошло за день: вторник, 21 ноября

Началась подготовка к возобновлению промысла байкальского омуля

Началась подготовка к возобновлению промысла байкальского омуля

В Челябинске чиновника Минприроды арестовали по делу о взятке

Все канатные дороги и трассы курорта "Эльбрус" закрыли из-за непогоды

Все канатные дороги и трассы курорта "Эльбрус" закрыли из-за непогоды

Признаки бытового мошенничества усматриваются в 15% ипотечных договоров страхования

Признаки бытового мошенничества усматриваются в 15% ипотечных договоров страхования
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });