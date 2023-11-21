США и Япония осудили запуск КНДР ракеты со спутником

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Администрация США осуждает пуск Северной Кореей ракеты-носителя с разведывательным спутником, так как считает, что такие действия Пхеньяна нарушают резолюции СБ ООН, заявили во вторник в Белом доме.

"США решительно осуждают КНДР за пуск космической ракеты-носителя, используя баллистические технологии, что представляет собой дерзкое нарушение нескольких резолюций СБ ООН", - говорится в заявлении представителя Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон.

Она отметила, что подобные действия со стороны Пхеньяна "повышают напряженность и создают риски дестабилизации ситуации в регионе и за его пределами".

Власти Японии также выразили недовольство действиями КНДР.

"Запуск с использованием технологий баллистических ракет является явным нарушением соответствующих резолюций ООН", - сказал премьер Японии Фумио Кисида.

Он отметил, что "это серьезная ситуация, которая затрагивает безопасность японцев". Премьер добавил, что Япония выразила протест Северной Корее.

Ранее власти КНДР объявили об успешном запуске ракеты-носителя с разведывательным спутником. Согласно северокорейским СМИ, за пуском наблюдал лидер страны Ким Чен Ын. В Пхеньяне также указали, что планируют в "скором времени" запустить еще несколько подобных спутников.

Ранее Пхеньян предпринял две неудачные попытки вывести на орбиту разведывательный спутник - в мае и августе текущего года.