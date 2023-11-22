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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:35

В секторе Газа пока не прекращаются бои

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что продолжает действовать в секторе Газа, пока соглашение между Израилем и группировкой ХАМАС о прекращении огня на четыре дня не вступило в силу. Об этом пишет The Times of Israel.

Продолжаются и наземные боестолкновения, и удары по объектам инфраструктуры террористов. В частности, в течение ночи были нанесены авиаудары по точкам, откуда велся обстрел израильских военнослужащих. Пехота провела рейды в окрестностях Джебалии и уничтожила наблюдательные посты неприятеля. В районе Бейт-Хануна на северо-востоке сектора Газа в ходе рейда был обнаружен схрон оружия в жилом доме. На севере Газы десантники вступили в бой с хамасовцами и убили нескольких, кроме того там были нанесены удары по туннелям, из которых несколько дней назад обстреливали израильтян. Кроме того, израильский флот наносил удары по интересам ХАМАС на побережье, в том числе по дому со снайперами.

В ночь на 22 ноября Израиль и ХАМАС договорились о четырехдневном прекращении огня, расширении доступа гуманитарной помощи в Газу и об обмене 50 заложников, захваченных 7 октября, на 150 палестинских заключенных израильских тюрем. В МИД Катара заявили, что соглашение начнет действовать через 24 часа.

Хроника 07 октября – 22 ноября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Газа Израиль ХАМАС ЦАХАЛ Джебалия Бейт-Ханун
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