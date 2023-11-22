Израиль назвал имена 300 палестинцев, которых могут обменять на заложников

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Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Минюст Израиля опубликовал список имен 300 палестинских заключенных, которых могут обменять на захваченных ХАМАС 7 октября заложников, пишет The Times of Israel.

В списке 13 женщин, в основном осужденные за попытки совершить теракт с использованием холодного оружия. Остальные - совершеннолетние мужчины и подростки. Большинство из них попали в тюрьмы за участие в беспорядках и бросание камней в израильтян.

Израиль готов отпустить первых 150 заключенных в обмен на 50 заложников в первые четыре дня. Если ХАМАС согласится освободить дополнительное число заложников, израильская сторона будет готова продолжить выпускать из тюрем заключенных из списка по-прежнему в пропорции трех за одного.

В ночь на 22 ноября правительство Израиля одобрило соглашение о четырехдневном прекращении огня в секторе Газа и обмене заложников на заключенных израильских тюрем. Предполагается, что у общественности есть 24 часа то, чтобы оспорить решение правительства, пишет Ha'aretz. В ХАМАС затем подтвердили заключение договоренностей с Израилем. В МИД Катара, который был посредником на переговорах, заявили, что соглашение должно вступить в силу через 24 часа.

Также предполагается, что Израиль согласится на расширение доступа гуманитарной помощи и топлива в сектор Газа. Полеты израильских беспилотников на юге сектора Газа будут прекращены на все время перемирия, на севере их полеты будут запрещены с 10:00 утра до 16:00 по местному времени. В период перемирия Израиль обязуется не нападать и не арестовывать никого во всех районах сектора Газа.