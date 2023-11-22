Алиев заявил о готовности Баку к обсуждению мирного договора с Ереваном

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности Баку к диалогу с Ереваном для заключения мирного договора и нормализации отношений. Он сказал это на встрече с британским госминистром по делам Европы и Северной Америки Лео Докерти, сообщает сайт президента Азербайджана.

На этой встрече Алиев сообщил, что Азербайджан полностью восстановил суверенитет в результате проведения антитеррористических мероприятий в Карабахе в сентябре 2023 года.

"Глава государства заявил, что больше нет никаких препятствий для подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией, и подчеркнул, что наша страна поддерживает региональную мирную повестку дня. Он отметил, что Азербайджан готов к диалогу с Арменией по мирному договору и нормализации отношений между двумя странами", - говорится в сообщении.