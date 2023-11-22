Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:35

Алиев заявил о готовности Баку к обсуждению мирного договора с Ереваном

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности Баку к диалогу с Ереваном для заключения мирного договора и нормализации отношений. Он сказал это на встрече с британским госминистром по делам Европы и Северной Америки Лео Докерти, сообщает сайт президента Азербайджана.

На этой встрече Алиев сообщил, что Азербайджан полностью восстановил суверенитет в результате проведения антитеррористических мероприятий в Карабахе в сентябре 2023 года.

"Глава государства заявил, что больше нет никаких препятствий для подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией, и подчеркнул, что наша страна поддерживает региональную мирную повестку дня. Он отметил, что Азербайджан готов к диалогу с Арменией по мирному договору и нормализации отношений между двумя странами", - говорится в сообщении.

Ильхам Алиев Карабах Азербайджан Армения Лео Докерти
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В КНДР заявили, что ее спутник-шпион заснял военные объекты США на острове Гуам

В КНДР заявили, что ее спутник-шпион заснял военные объекты США на острове Гуам
Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль назвал имена 300 палестинцев, которых могут обменять на заложников

Израиль назвал имена 300 палестинцев, которых могут обменять на заложников

Сэм Альтман вернется на пост главы OpenAI

Binance согласилась заплатить в США $4,3 млрд штрафа по делу об отмывании

Рынок акций США снизился после публикации протокола ФРС

Рынок акций США снизился после публикации протокола ФРС

Что случилось этой ночью: среда, 22 ноября

Российские военные уничтожили в Черном море четыре безэкипажных катера ВСУ

Обострение палестино-израильского конфликта

ХАМАС подтвердил соглашение о прекращении огня сроком на четыре дня

ХАМАС подтвердил соглашение о прекращении огня сроком на четыре дня
Обострение палестино-израильского конфликта

Кабмин Израиля одобрил соглашение с ХАМАС о временном прекращении огня

Обострение палестино-израильского конфликта

Блинкен намерен посетить Израиль на следующей неделе

Блинкен намерен посетить Израиль на следующей неделе
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });