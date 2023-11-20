Алиев заявил о готовности Азербайджана к "справедливому миру" с Арменией

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Азербайджан более двух месяцев ждет ответа от Армении на комментарии официального Баку к предложению по мирному договору, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев; он также сказал, что Азербайджан готов к "справедливому миру" с Арменией.

"Мы ждем от Армении ответа на наши комментарии к предложению. Несколько раз мы обменивались предложениями по проекту мирного договора, но теперь мы ждем более двух месяцев, с 11 сентября, чтобы правительство Армении ответило нам. Хотим узнать их мнение по этим комментариям. Но ответа мы так и не получили", - отметил Алиев в понедельник в заявлении для прессы.

Глава азербайджанского государства подчеркнул, что причина в том, что Армения "получает плохие советы", в частности, из Франции.

"Франция играет очень деструктивную роль на Южном Кавказе. Фактически Армения стала марионеткой французского правительства, и это может стать серьезной угрозой региональной стабильности", - отметил он.

Алиев вновь подтвердил, что Азербайджану "не нужна никакая война". "Мы воевали на своей территории, восстановили справедливость и международное право. Но правительство и политический истеблишмент Армении думают о реванше. И неправильные послания французского правительства фактически создают у армянского правительства, а может быть, и у армянского общественного мнения иллюзии", что они могут начать военную агрессию против Азербайджана, сказал президент.

Он подчеркнул, что Азербайджан готов к миру. "Мы готовы к миру, но к миру справедливому, основанному на признании территориальной целостности и суверенитета обеих стран. Миру, основанному на здравом смысле и исторической справедливости", - отметил Алиев.