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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

Алиев потребовал гарантии отсутствия попыток со стороны Армении взять реванш

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Баку необходимы гарантии того, что в Армении не будет попыток реваншизма, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на форуме "Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности".

Он отметил, что Азербайджану это нужно, потому что "мы знаем, что происходит в Армении", "осведомлены о советниках в некоторых европейских столицах".

"Мы бы хотели, чтобы между двумя странами не было войны вовсе, и на этот счет должны быть гарантии", - заявил Алиев, добавив, что армянской стороне "следует забыть об оставшейся в истории "НКР" и приступить к делимитации границы".

Он отметил, что проект мирного договора между Азербайджаном и Арменией не столь объемен - "насчитывает, максимум страниц 6-7, небольшое количество статей".

Президент также заявил, что Армении потребовалось более двух месяцев, чтобы ответить на последние предложения Баку о мирном договоре, что было сделано "только после того как об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана", что, по мнению главы государства, "еще раз показало, что процесс замедляет именно Армения, а не Азербайджан".

Сейчас МИД Азербайджана оценивает эти предложения армянской стороны и своевременно направит свои предложения Еревану.

По словам Алиева, Баку рассчитывает на результативность следующей трехсторонней встречи в Брюсселе по нормализации отношений с Ереваном.

"Если учитывать, что мы уже до сегодняшнего дня провели 5 встреч, следующая встреча должна быть нацелена на результат. Армении, Азербайджану и ЕС нужно согласовать проект заявления. Нужно хорошо подготовиться к встрече", - сказал президент.

Армения Карабах МИД Ильхам Алиев Азербайджан
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