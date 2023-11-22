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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:35

Кишинев решил денонсировать еще семь соглашений в рамках СНГ

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Правительство Молдавии денонсировало в среду еще семь соглашений, подписанных в рамках СНГ, соответствующие решения были приняты на заседании кабинета по предложению министра иностранных дел Нику Попеску.

Речь идет о соглашении о сотрудничестве в области санитарной охраны территорий государств СНГ, соглашении о сотрудничестве в борьбе с обращением фальсифицированных лекарственных средств, соглашении о сотрудничестве государств СНГ в борьбе с налоговыми преступлениями.

Правительство также одобрило денонсацию соглашений о сотрудничестве и взаимопомощи по вопросам соблюдения налогового законодательства и борьбы с правонарушениями в этой области, о создании общего научно-технологического пространства государств СНГ, о создании ресурсных резервов в целях обеспечения стабильной деятельности в параллельном режиме энергетических систем государств СНГ, о распространении знаний и образовании взрослых.

Попеску аргументировал необходимость денонсации неприменимостью этих договоров в сегодняшней ситуации, а также тем, что документы устарели и потеряли актуальность. "Кроме того, что политика Молдавии, направленная на европейскую интеграцию, не совпадает с тем, что прописано в этих соглашениях", - сказал министр.

Решения о денонсации вступят в силу после принятия парламентом соответствующих законов.

Попеску в феврале объявил, что Молдавия начинает процесс выхода из нескольких десятков соглашений в рамках СНГ. По его данным, республика является участником примерно 330 таких соглашений, многие из которых нуждаются в пересмотре.

В мае парламент Молдавии принял решение о выходе из соглашения о создании телерадиокомпании "Мир", в июле была денонсирована конвенция о Межпарламентской ассамблее государств-участников СНГ.

За период весенне-летней сессии парламент Молдавии денонсировал более 20 соглашений, подписанных в рамках СНГ, в сентябре - 13 соглашений.

В начале ноября министерство финансов Молдавии приняло решение о том, что с 2024 года Кишинев перестанет платить взносы в СНГ и другие организации на платформе Содружества. По данным Минфина, за последние четыре года из бюджета Молдавии было перечислено почти 35 миллионов леев (около 1,8 млн долларов) в рамках членских взносов в СНГ и общественных организаций на его платформе.

Молдавия Нику Попеску СНГ
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