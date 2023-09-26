Правительство Молдавии одобрило денонсацию еще 13 соглашений, подписанных в рамках СНГ

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Молдавии одобрило решения о денонсации 13 соглашений, подписанных в рамках СНГ. Решения приняты на заседании правительства Молдавии во вторник.

Как сообщила "Интерфаксу" пресс-служба правительства, кабмин одобрил проекты законов о денонсации следующих соглашений: о взаимопомощи в случаях аварий и других чрезвычайных ситуаций на электроэнергетических объектах государств-участников СНГ; о принципах обеспечения пограничных войск вооружением, военной техникой и другими материальными средствами, организации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (Ташкент, 15 мая 1992 г.); о сотрудничестве в подготовке специалистов антитеррористических подразделений в учебных заведениях компетентных органов государств - участников СНГ (Ашхабад, 5 декабря 2012); о сотрудничестве Службы информации и безопасности Молдавии со Службой внешней разведки РФ в области информационных мероприятий (Кишинев, 18 апреля 1994 г.).

Также денонсируются соглашения о взаимодействии государств-участников СНГ в случае эвакуации их граждан из третьих стран при возникновении чрезвычайных ситуаций (Москва, 12 апреля 1996 г.), о сотрудничестве в области охраны здоровья населения и протоколы к нему (Минск, 26 июня 1992 г.).

Правительственными постановлениями денонсируются соглашения по профилактике и тушению природных пожаров (Минск, 31 мая 2013 г.); о сотрудничестве в области гидрометеорологии и протоколы к нему (Москва, 8 февраля 1992 г.); о выполнении полетов воздушных судов специального назначения (Минск, 22 января 1993 г.); о сотрудничестве государств-членов СНГ в области физической культуры и спорта (Ялта, 25 мая 2007 г.); о координации работ в области лицензирования образовательной деятельности, аттестации и аккредитации образовательных учреждений государств-участников СНГ (Москва, 29 ноября 2001 г.).

Будут денонсированы также соглашение о сотрудничестве в сфере работы с молодежью и протоколов к нему (Москва, 25 ноября 2005 г.) и о профилактике йододефицитных состояний среди населения государств-участников СНГ (Минск, 31 мая 2001 г.).

Документы признаны устаревшими, неактуальными и не отвечающими сегодняшнему курсу внешней политики Молдавии. Решения вступят в силу после принятия парламентом соответствующих законов.

На прошлой неделе парламент Молдавии денонсировал три соглашения в рамках СНГ, касающиеся сотрудничества в области энергетики. Инициативы правительства по этому поводу сразу в двух чтениях были утверждены депутатами правящей партии "Действие и солидарность" (PAS).

В феврале министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску заявил, что Молдавия начинает процесс выхода из нескольких десятков соглашений в рамках СНГ. По его словам, республика является участником примерно 330 соглашений СНГ, многие из которых нуждаются в пересмотре. В мае парламент Молдавии принял окончательное решение о выходе из соглашения о создании Межгосударственной телерадиокомпании "Мир", а в июле была денонсирована Конвенция о Межпарламентской Ассамблее государств-участников СНГ.

Рассматривая в июле вопрос о выходе Молдавии из Межпарламентской ассамблеи СНГ, председатель парламента Молдавии, лидер правящей партии "Действие и солидарность" (PAS) Игорь Гросу заявил, что "республика должна отдаляться от СНГ, чтобы ускорить процесс интеграции в Евросоюз".

"Молдавия должна продолжать путь в Евросоюз, отдаляясь от своего советского прошлого и пребывания в СНГ. Парламент начал процесс денонсации соглашений, подписанных в рамках СНГ, так как эта структура, не имеет никакой ценности и пользы", - заявил Гросу.

За период весенне-летней сессии парламент Молдавии денонсировал более 20 соглашений, подписанных в рамках СНГ.