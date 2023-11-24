Молдавский парламент денонсировал соглашение о сотрудничестве с СВР

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Парламент Молдавии денонсировал межправительственное соглашение с Россией о сотрудничестве между Министерством национальной безопасности (СИБ) Молдавии и Службой внешней разведки России в области информационной деятельности, которое было подписано в Кишиневе 18 апреля 1994 года.

Парламент денонсировал также соглашение о сотрудничестве в подготовке специалистов антитеррористических подразделений в учебных заведениях компетентных органов государств - участников СНГ, которое было заключено в Ашхабаде 5 декабря 2012 года.

Денонсированы также соглашение о сотрудничестве в области охраны здоровья населения, устав Объединенного института ядерных исследований, соглашение о взаимопомощи в случаях аварий и других чрезвычайных ситуаций на электроэнергетических объектах государств СНГ; соглашение о взаимодействии государств СНГ в случае эвакуации их граждан из третьих стран при возникновении чрезвычайных ситуаций; соглашение о принципах обеспечения пограничных войск.

В феврале 2023 года министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску заявил, что Молдавия начинает процесс выхода из нескольких десятков соглашений в рамках СНГ. По его словам, республика является участником примерно 330 соглашений СНГ, многие из которых нуждаются в пересмотре.