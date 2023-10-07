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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

ВМС США получили новый ракетный эсминец

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Ракетный эсминец Jack Lucas (DDG 125) в субботу в ходе церемонии в порту Тампа-Бэй во Флориде введен в состав американского флота, сообщили ВМС США.

Эсминец класса Arleigh Burke, принятый в состав американского флота оснащен системой ПРО Aegis и крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км.

По данным ВМС США, в настоящее время в мировом океане на выполнении оперативных задач находится, по меньшей мере, девять эсминцев этого класса. Всего на вооружении ВМС США состоят 67 эсминцев класса Arleigh Burke.

США Arleigh Burke Jack Lucas
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