ООН приветствует перемирие Израиля с ХАМАС

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Генсек ООН Антониу Гутерриш приветствовал достижение договоренностей Израиля с ХАМАС об обмене пленными, но отметил, что нужно приложить еще много усилий для нормализации ситуации в анклаве.

"Генеральный секретарь приветствует соглашение, достигнутое Израилем и ХАМАС при посредничестве Катара и при поддержке Египта и США. Это важный шаг в правильном направлении, но еще многое предстоит сделать", - говорится в заявлении, опубликованным представителем Гутерриша Фарханом Хаком.

В документе подчеркивается, что ООН "мобилизует весь свой потенциал для поддержки реализации соглашения и максимизации его положительного воздействия на гуманитарную ситуацию в секторе Газа".

Кабинет министров Израиля в ночь на среду одобрил соглашение, предусматривающее временное прекращение огня в зоне конфликта.

Позднее в ХАМАС подтвердили заключение с Израилем соглашения о прекращении огня на четыре дня и опубликовали в Telegram некоторые его детали.

В этот период Израиль прекратит военные действия во всех районах сектора Газа. Автомашины с гуманитарной помощью, включая медикаменты и топливо, будут беспрепятственно въезжать в Газу. Полеты беспилотников на юге Газы будут прекращены на все время перемирия. На севере их полеты будут запрещены с 10:00 до 16:00 по местному времени.

Перемирие должно начаться в четверг в 10:00 по местному времени (11:00 по московскому), сообщает Associated Press со ссылкой на информацию египетского телевидения.