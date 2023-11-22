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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:35

СМИ сообщили о начале перемирия Израиля и ХАМАС утром 23 ноября

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Соглашение Израиля и ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа и о начале обмена заложников на заключенных вступит в силу с 10 утра в четверг 23 ноября (11:00 по Москве), сообщает АР со ссылкой на египетский гостелеканал Qahera TV.

Израильские СМИ, ссылаясь на ХАМАС, также сообщали о том, что договоренности вступят в силу с 10 утра четверга по местному времени.

Ранее сообщалось, что речь идет о четырех днях прекращения огня и что за этот срок предполагается обмен 50 израильских заложников, захваченных 7 октября, на освобождение 150 палестинских заключенных из израильских тюрем. Затем стороны могут договориться о продолжении обмена удерживаемыми лицами. Израиль готов максимум на десять дней прекращения боевых действий в секторе Газа, а затем намерен продолжить уничтожение объектов ХАМАС.

Новости об окончательной договоренности поступили в ночь на 22 ноября, однако сначала было неясно, когда соглашение вступит в силу. МИД Катара сообщал, что это произойдет в течение 24 часов, правительство Израиля дало такой же срок своим согражданам на обжалование достигнутой договоренности.

Представитель ливанского движения "Хезболла" заявил телеканалу "Аль-Джазира", что "Хезболла" не является участником соглашения Израиля и ХАМАС, но присоединится к прекращению огня, сообщает Ha'aretz. "Хезболла" не будет обстреливать территорию Израиля до тех пор, пока израильские военные будут соблюдать условия соглашения.

Главы МИД Саудовской Аравии, Иордании и Египта на пресс-конференции в Лондоне приветствовали прекращение огня, отметив, что его действие нужно продлить. Министры отметили, что перемирие должно привести к возобновлению дискуссий о создании палестинского государства.

По данным радиовещательной службы "Голос Исламской Республики Иран", генеральный секретарь "Хезболлы" Хасан Насралла встретился 22 ноября с зампредом ХАМАС в секторе Газа Халилом аль-Хийей и одним из лидеров этого движения за пределами анклава Усамой Хамданом. Они отметили необходимость продолжения сотрудничества и координации усилий до полной победы "над сионистским режимом".

Хроника 07 октября – 22 ноября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Газа Израиль ХАМАС Хезболла Египет
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