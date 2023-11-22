В Южной Корее сообщили о неудачном запуске КНДР баллистической ракеты

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Северная Корея осуществила попытку запуска баллистической ракеты, но потерпела неудачу, сообщает в среду агентство "Рёнхап" со ссылкой на данные южнокорейских военных.

По их информации, запуск состоялся на полигоне Сунан близ Пхеньяна в 23:05 по местному времени (17:05 по московскому времени). Более подробных данных Сеул пока не сообщает.

Во вторник Пхеньян сообщил, что ракета-носитель КНДР "Чхоллима-1" вывела на орбиту спутник "Маллиген-1". Ее запустили с полигона Тончхан-ни. За этим наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын. В Пхеньяне сообщили, что планируют в "скором времени" запустить еще несколько подобных спутников.

В ответ на запуск Южная Корея частично приостановила действие межкорейского соглашения о снижении военной напряженности. Также агентство "Рёнхап" со ссылкой на правительственные источники сообщило, что Южная Корея ведет переговоры с США и Японией о проведении совместных морских учений вблизи Корейского полуострова в ответ на запуск спутника.