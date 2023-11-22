В КНДР заявили, что ее спутник-шпион заснял военные объекты США на острове Гуам

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Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Власти КНДР заявили, что получили с разведывательного спутника, выведенного на орбиту Земли накануне, снимки острова Гуам - крупнейшей американской стратегической военной базы в Тихом океане.

Как следует из сообщения Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), лидер КНДР Ким Чен Ын просмотрел снимки во время посещения центра управления космическими аппаратами в Пхеньяне.

"Он ознакомился со сделанными 22 ноября в 9:21 (3:21 мск) снимками базы ВВС "Андерсен", гавани Апра и другими крупными военными базами США на острове Гуам в Тихом океане", - отмечает агентство.

Спутник "Маллиген-1" начнет полноценную работу с 1 декабря после 7 - 10 дней его настройки.

Между тем Ким Чен Ын напомнил, что США перебросили в регион авианосец USS Carl Vinson и атомную подводную лодку USS Santa Fe (SSN-763), и что КНДР необходимо вести наблюдение за этими силами, представляющими прямую опасность для Северной Кореи. Лидер КНДР добавил, что стране нужно продолжать запуски разведывательных спутников для получения в режиме реального времени информации о действии противников.

Ракета-носитель КНДР "Чхоллима-1" вывела на орбиту спутник "Маллиген-1". Ее запустили с полигона Тончхан-ни. В Пхеньяне сообщили, что планируют в "скором времени" запустить еще несколько подобных спутников.

В свою очередь Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что им еще предстоит подтвердить, привел ли запуск КНДР к выходу спутника на орбиту.