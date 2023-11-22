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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:43

Генсек НАТО призвал КНДР отказаться от ядерных и ракетных программ

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг распространил в среду заявление, в котором осудил запуск КНДР военного спутника "с использованием технологии баллистических ракет".

"Это усиливает напряженность и представляет серьезную угрозу региональной и международной безопасности. Северная Корея должна прекратить свое безрассудное поведение, отказаться от своих ядерных программ и программ баллистических ракет и добросовестно заняться дипломатией", - заявил глава Североатлантического альянса.

В миреКНДР сообщила об успешном запуске ракеты со спутникомЧитать подробнее

По его словам, действия КНДР нарушают многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН.

Во вторник Пхеньян сообщил, что ракета-носитель КНДР "Чхоллима-1" вывела на орбиту спутник "Маллиген-1". Ее запустили с полигона Тончхан-ни. За этим наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын. В Пхеньяне сообщили, что планируют в "скором времени" запустить еще несколько подобных спутников.

В ответ на запуск Южная Корея частично приостановила действие межкорейского соглашения о снижении военной напряженности. Также агентство "Рёнхап" со ссылкой на правительственные источники сообщило, что Южная Корея ведет переговоры с США и Японией о проведении совместных морских учений вблизи Корейского полуострова в ответ на запуск спутника.

КНДР НАТО Йенс Столтенберг
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