В Сеуле назвали приостановку соглашения с КНДР минимальной оборонительной мерой

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Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Частичная приостановка Южной Кореей соглашения о снижении межкорейской напряженности от 2018 года является "минимальной оборонительной мерой" против КНДР, заявил глава южнокорейского министерства обороны Син Вон Сик в четверг.

"Запуск Северной Кореей того, что она называет военным спутником-шпионом, 21 ноября является явным нарушением резолюций Совета Безопасности ООН и серьезной провокацией против международного сообщества, в очередной раз демонстрирующей, что у нее нет желания соблюдать военное соглашение", - цитирует министра "Ренхап".

"Таким образом, частичное приостановление действия соглашения является важной мерой для защиты жизни и безопасности людей. Это пропорциональный ответ на провокацию Северной Кореи и минимальная оборонительная мера", - отметил он.

По словам министра обороны, южнокорейские военные возобновят операции воздушного наблюдения вблизи пограничного региона.

"Если Северная Корея устроит провокации под предлогом приостановки (действия межкорейского договора - ИФ), мы ответим немедленно, решительно и до конца", - подчеркнул он.

По данным военных источников агентства, беспилотные летательные аппараты наблюдения и самолеты-разведчики были развернуты вблизи границы вскоре после того, как Сеул частично приостановил действие межкорейского соглашения от 2018 года.

В среду Республика Корея частично приостановила выполнение заключенного в 2018 году соглашения с КНДР. Этот шаг стал ответом на успешный запуск в космос северокорейского разведывательного спутника. Таким образом, Сеул получил возможность вновь проводить разведку и патрулирование близ границы с КНДР.

В свою очередь, Минобороны Северной Кореи заявило, что немедленно возобновит все приостановленные в рамках соглашения военные меры.

"Мы откажемся от мер, предпринятых для снижения напряженности в военной сфере на суше, на море и в воздухе. Мы разместим мощные войска и современное вооружение в приграничных районах", - пояснили в министерстве, добавив, что отныне готовы действовать, вообще не оглядываясь на соглашение с Сеулом.