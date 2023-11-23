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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:58

Корабль ВМС США сбил несколько беспилотников хуситов над Красным морем

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Американский военный корабль сбил над Красным морем несколько беспилотников, запущенных с территории Йемена, сообщило Центральное командование вооруженных сил США (Centcom).

"23 ноября, утром по местному времени корабль ВМС США Thomas Hudner во время патрулирования в Красном море сбил несколько беспилотников, запущенных из подконтрольных хуситам районов Йемена", - говорится в сообщении.

Корабль и команда при этом не пострадали.

Хроника 07 октября – 23 ноября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
ВМС США Thomas Hudner США Йемен Красное море Эйлат
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