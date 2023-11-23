Корабль ВМС США сбил несколько беспилотников хуситов над Красным морем

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Американский военный корабль сбил над Красным морем несколько беспилотников, запущенных с территории Йемена, сообщило Центральное командование вооруженных сил США (Centcom).

"23 ноября, утром по местному времени корабль ВМС США Thomas Hudner во время патрулирования в Красном море сбил несколько беспилотников, запущенных из подконтрольных хуситам районов Йемена", - говорится в сообщении.

Корабль и команда при этом не пострадали.