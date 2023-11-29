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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

Эсминец ВМС США сбил в Красном море выпущенный из Йемена беспилотник

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Эсминец ВМС США USS Carney, находящийся у Баб-эль-Мандебского пролива, сбил над Красным морем беспилотник, запущенный с территории Йемена, сообщает AP со ссылкой на военный источник.

По его информации, экипаж корабля посчитал БПЛА иранского производства KAS-04 угрозой и сбил его.

США направили в Красное море свои корабли после начала боевых действий между Израилем и группировкой ХАМАС.

Накануне иранский беспилотник пролетел всего в 1,3 км от авианосной ударной группы США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower в Персидском заливе. БПЛА игнорировал неоднократные предупреждения американской стороны, но в итоге повернул назад. Инцидент произошел в международных водах.

Глава ВМС Центрального командования США вице-адмирал Брэд Купер в связи с этим происшествием отмечал, что БПЛА нарушил нормы безопасности, предписывавшие ему держаться от авианосца на расстоянии более 18,5 км.

Йемен Красное море США ХАМАС USS Carney Иран
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