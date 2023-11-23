Север Израиля подвергся масштабному обстрелу с ливанской территории

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - От 30 до 50 неуправляемых реактивных снарядов запустили в четверг из Ливана по северу Израиля, это наиболее масштабный обстрел с ливанской территории после начала конфликта в регионе, сообщает The Times of Israel.

В области Верхняя Галилея сработали сирены воздушной тревоги. Израильским военным удалось перехватить часть снарядов.

Информации о пострадавших не поступало. При этом, по данным газеты Haaretz, снаряды повредили два дома в кибуце Манара.

7 октября базирующаяся в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. Число жертв израильских ударов по Газе, по палестинским данным, составляет около 14 тыс. человек. При этом израильские военные и ливанская группировка "Хезболла" обмениваются ударами на границе Израиля и Ливана.

Некоторые СМИ сообщали, что "Хезболла" также планирует принять участие в режиме прекращения огня между Израилем и ХАМАС, хотя в сделке она не фигурирует. При этом "Хезболла" готова прекратить атаки по Израилю только в том случае, если израильские военные также воздержатся от обстрелов.