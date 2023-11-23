Израиль и ХАМАС продолжают согласовывать порядок освобождения заложников

Сделку отложили минимум на сутки в том числе из-за отсутствия полного списка первых 50 освобождаемых

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Вступление в силу соглашения Израиля и ХАМАС о прекращении огня и об обмене израильских заложников на палестинских заключенных отложено минимум на сутки из-за продолжающихся согласований схемы обмена, пишет The Times of Israel.

Израильский источник издания объяснил задержку тем, что документ об исполнении условий соглашения обе стороны еще не подписали. Другой источник газеты добавил, что окончательно не согласован механизм обмена и что ХАМАС не передал израильской стороне список первых заложников, которые будут освобождены. Оба собеседника The Times of Israel выразили надежду, что сделка начнет исполняться утром в пятницу 24 ноября.

В полночь о том, что прекращение огня и обмен заложников и заключенных начнется не раньше утра пятницы, заявил советник по национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби. Он объяснил это тем, что переговоры продолжаются. Израильские военные до вступления соглашения в силу продолжают операцию против ХАМАС.

Израильский источник, близкий к переговорам, сказал Ha'aretz, что переговоры затягиваются из-за необходимости решать организационные вопросы и что нет повода для тревоги.

Представитель МИД Катара Маджид бин Мохаммед аль-Ансари утром в четверг сообщил, что объявления о заключенных договоренностей и сроке вступления их в силу следует ждать в течение нескольких часов. Переговоры, по его словам, продолжаются в положительном ключе. Он заверил, что Катар и США сотрудничают с обеими сторонами, чтобы обеспечить скорейшее исполнение сделки и гарантировать, что они выполнят ее условия.

Решение отложить выполнение соглашение на сутки приняли совместно Израиль, Катар и Египет, а США находятся в контуре переговоров, сообщил CNN высокопоставленный американский чиновник. По его словам, это время нужно для окончательного согласования деталей и для минимизации шансов, что сделка сорвется.

Передачу Израилю списка первых 50 заложников ожидалось вечером в среду, сказал собеседник CNN, но добавил, что до вечера четверга беспокоиться не следует.

Палестинский чиновник, информированный о переговорах, подтвердил AFP, что сделку отложили на сутки из-за проблем со списком израильских заложников и необходимости уточнить, с кого начнется их освобождение и как это будет происходить.

Также 23 ноября стало известно, что Верховный суд Израиля отклонил два ходатайства об отмене решения правительства об обмене заложников и перемирии. Истцы утверждали, что согласием на освобождение части заложников правительство дискриминирует остальных. Суд возразил, что правительство вправе решать подобные вопросы и судебное вмешательство тут не требуется.