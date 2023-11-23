Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:58

Израиль и ХАМАС продолжают согласовывать порядок освобождения заложников

Сделку отложили минимум на сутки в том числе из-за отсутствия полного списка первых 50 освобождаемых

Израиль и ХАМАС продолжают согласовывать порядок освобождения заложников
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Вступление в силу соглашения Израиля и ХАМАС о прекращении огня и об обмене израильских заложников на палестинских заключенных отложено минимум на сутки из-за продолжающихся согласований схемы обмена, пишет The Times of Israel.

Израильский источник издания объяснил задержку тем, что документ об исполнении условий соглашения обе стороны еще не подписали. Другой источник газеты добавил, что окончательно не согласован механизм обмена и что ХАМАС не передал израильской стороне список первых заложников, которые будут освобождены. Оба собеседника The Times of Israel выразили надежду, что сделка начнет исполняться утром в пятницу 24 ноября.

В полночь о том, что прекращение огня и обмен заложников и заключенных начнется не раньше утра пятницы, заявил советник по национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби. Он объяснил это тем, что переговоры продолжаются. Израильские военные до вступления соглашения в силу продолжают операцию против ХАМАС.

Израильский источник, близкий к переговорам, сказал Ha'aretz, что переговоры затягиваются из-за необходимости решать организационные вопросы и что нет повода для тревоги.

Представитель МИД Катара Маджид бин Мохаммед аль-Ансари утром в четверг сообщил, что объявления о заключенных договоренностей и сроке вступления их в силу следует ждать в течение нескольких часов. Переговоры, по его словам, продолжаются в положительном ключе. Он заверил, что Катар и США сотрудничают с обеими сторонами, чтобы обеспечить скорейшее исполнение сделки и гарантировать, что они выполнят ее условия.

Решение отложить выполнение соглашение на сутки приняли совместно Израиль, Катар и Египет, а США находятся в контуре переговоров, сообщил CNN высокопоставленный американский чиновник. По его словам, это время нужно для окончательного согласования деталей и для минимизации шансов, что сделка сорвется.

Передачу Израилю списка первых 50 заложников ожидалось вечером в среду, сказал собеседник CNN, но добавил, что до вечера четверга беспокоиться не следует.

Палестинский чиновник, информированный о переговорах, подтвердил AFP, что сделку отложили на сутки из-за проблем со списком израильских заложников и необходимости уточнить, с кого начнется их освобождение и как это будет происходить.

Также 23 ноября стало известно, что Верховный суд Израиля отклонил два ходатайства об отмене решения правительства об обмене заложников и перемирии. Истцы утверждали, что согласием на освобождение части заложников правительство дискриминирует остальных. Суд возразил, что правительство вправе решать подобные вопросы и судебное вмешательство тут не требуется.

Хроника 07 октября – 23 ноября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль Египет Катар США ХАМАС Цахи Ханегби
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Нидерландским ультраправым после победы на выборах придется думать о коалиции

Нидерландским ультраправым после победы на выборах придется думать о коалиции

Предельные цены на электричество и газ для британцев повысят на 5%

Предельные цены на электричество и газ для британцев повысят на 5%
Обострение палестино-израильского конфликта

Арабские СМИ сообщили о задержании Израилем директора больницы "Аш-Шифа" в Газе

Арабские СМИ сообщили о задержании Израилем директора больницы "Аш-Шифа" в Газе

Brent подешевела до $80,98 за баррель

ФБР не нашло признаков теракта во взрыве Bentley на мосту через Ниагару

ФБР не нашло признаков теракта во взрыве Bentley на мосту через Ниагару

Что случилось этой ночью: четверг, 23 ноября

В Сеуле назвали приостановку соглашения с КНДР минимальной оборонительной мерой

В Сеуле назвали приостановку соглашения с КНДР минимальной оборонительной мерой

Минобороны КНДР прекратит выполнять соглашение с Южной Кореей в военной сфере

ВВП Великобритании вырастет на 0,6% в 2023 году и на 0,7% в 2024 году

ВВП Великобритании вырастет на 0,6% в 2023 году и на 0,7% в 2024 году

Два человека погибли в результате взрыва на мосту между США и Канадой

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });