В Ереване заявили, что вопросов о выходе Армении из ОДКБ и ЕАЭС в повестке нет

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - На данный момент в повестке Армении нет вопросов о выходе из ОДКБ или ЕАЭС, также не стоит вопрос вывода российской военной базы из страны, заявил замминистра иностранных дел Армении Мнацакан Сафарян в ходе брифинга в парламенте в четверг.

"На данном этапе, в данный момент в нашей повестке дня подобных вопросов нет", - ответил Сафарян на вопрос журналиста о том, может ли Армения в ближайшее время поднять тему выхода из ОДКБ и ЕАЭС, а также вывода российской военной базы из города Гюмри.

Касаясь армяно-российских отношений, он отметил, что они рабочие. "Естественно, по некоторым вопросам есть разногласия. Мы продолжаем работать над ними", - сказал Сафарян.