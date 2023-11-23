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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:58

В Ереване заявили, что вопросов о выходе Армении из ОДКБ и ЕАЭС в повестке нет

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - На данный момент в повестке Армении нет вопросов о выходе из ОДКБ или ЕАЭС, также не стоит вопрос вывода российской военной базы из страны, заявил замминистра иностранных дел Армении Мнацакан Сафарян в ходе брифинга в парламенте в четверг.

"На данном этапе, в данный момент в нашей повестке дня подобных вопросов нет", - ответил Сафарян на вопрос журналиста о том, может ли Армения в ближайшее время поднять тему выхода из ОДКБ и ЕАЭС, а также вывода российской военной базы из города Гюмри.

Касаясь армяно-российских отношений, он отметил, что они рабочие. "Естественно, по некоторым вопросам есть разногласия. Мы продолжаем работать над ними", - сказал Сафарян.

ОДКБ ЕАЭС Армения
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