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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:47

В Армении заявили, что членство в ОДКБ создает проблемы для страны

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил о проблемах, связанных с членством республики в ОДКБ.

"Членство Армении в ОДКБ, конечно, создает определенные проблемы, но не ограничивает наше сотрудничество с другими странами. Мы интенсивно работаем с нашими западными партнерами в направлении укрепления нашего сотрудничество в сфере безопасности и продолжим эту работу", - сказал Григорян в эфире армянского Общественного телевидения.

По его словам, "трудно будет найти пример содействия ОДКБ Армении, начиная с 2020 года".

"С 2020 года со стороны Азербайджана на Армению произошло три широкомасштабных нападения, при которых ОДКБ не оказала Армении какого-либо содействия", - сказал он.

Григорян отметил, что Армения нашла альтернативу - "к примеру, мониторинговую миссию Евросоюза".

"И только после этого ОДКБ предложил Армении содействие. Так называемый военный блок после трех нападений предлагает Армении миссию по сбору фактов. Это, по крайней мере, несерьезно", - резюмировал секретарь Совбеза.

Армения Азербайджан Евросоюз ОДКБ
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