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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

Токаев предложил сосредоточиться на раскрытии миротворческого потенциала ОДКБ

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил в период председательства его страны в Организации Договора об коллективной безопасности в 2024 году сфокусироваться на раскрытии миротворческого потенциала ОДКБ.

"В период председательства Казахстан в ОДКБ предлагаем сфокусировать (...) взаимодействие по вопросам военного сотрудничества. В доработке нуждается нормативно-правовая база по вопросам обеспечения оперативного развертывания коллективных сил ОДКБ. В частности, это касается беспрепятственного и беспосадочного транзита контингентов, полетов военной авиации и других аспектов", - сказал он, выступая на Совете коллективной безопасности ОДКБ в Минске.

Также он считает необходимым продолжить развитие системы подготовки военных кадров и военно-научного потенциала государств-членов ОДКБ.

"Особый акцент предлагается сделать на раскрытии миротворческого потенциала Организации. Ключевая роль в этом отводится деятельности специального представителя генерального секретаря ОДКБ по вопросам миротворчества", - отметил Токаев.

Казахстан Касым-Жомарт Токаев ОДКБ
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