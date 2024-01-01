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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:48

Началось председательство Казахстана в ОДКБ

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Председательство в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с 1 января 2024 года перешло к Казахстану.

В 2023 году в Организации председательствовала Белоруссия.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев озвучил приоритеты председательства республики в ОДКБ. В частности, по мнению Токаева, в 2024 году ОДКБ следует продолжить сотрудничество с ООН и ее структурами, СНГ и ШОС.

Глава Казахстана отмечал, что в период председательства Казахстана внимание будет уделяться антитеррористической составляющей системы коллективной безопасности.

В числе приоритетов работы ОДКБ он также называл противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ; борьбу с незаконным оборотом оружия и организованной транснациональной преступностью; углубление сотрудничества по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; противодействие преступлениям в сфере информационных технологий.

Казахстан ОДКБ Касым-Жомарт Токаев
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