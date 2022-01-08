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Токаев заявил, что присутствие сил ОДКБ в столице высвободило часть сил для Алма-Аты

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Исполнение охранных функций силами ОДКБ в Нур-Султане позволило высвободить часть сил казахстанских органов правопорядка и передислоцировать их в Алма-Ату, сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Президентом было отмечено, что исполнение охранных функций подразделениями объединенного миротворческого контингента ОДКБ в городе Нур-Султане позволило высвободить часть сил казахстанских органов правопорядка и передислоцировать их в город Алматы для участия в контртеррористической операции", - говорится в сообщении пресс-службы президента в субботу по итогам заседания оперштаба, состоявшегося под председательством главы государства.

Как отметили в пресс-службе, Токаев поручил уделить особое внимание вопросам восстановления административных, социальных и коммунальных объектов, инфраструктуры Алма-Аты и других регионов, пострадавших в результате террористических атак.

Протесты в Казахстане

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Алма-Ата
Хроника 03 – 08 января 2022 годаМассовые протесты в Казахстане
Казахстан Касым-Жомарт Токаев Нур-Султан Алма-Ата ОДКБ

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