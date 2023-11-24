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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

Восемь грузовиков с топливом и бытовым газом въехали в Газу

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Первые восемь грузовых машин с топливом и бытовым газом в пятницу прибыли в сектор Газа в рамках договоренности о перемирии между палестинской группировкой ХАМАС и Израилем, сообщил отдел Минобороны Израиля, координирующий деятельность правительства на палестинских территориях (COGAT).

"Четыре грузовика с топливом и еще четыре с газом для приготовления пищи прибыли этим утром в сектор Газа для гуманитарных организаций ООН, сообщили в COGAT", - отмечает The Times of Israel.

"Топливо и бытовой газ предназначены для основных гуманитарных инфраструктур, функционирующих в секторе Газа", - приводит издание выдержки из заявления COGAT.

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Грузовики въехали в южную часть анклава через КПП "Рафах" на границе с Египтом.

В документе подразделения Минобороны также говорится, что поставки реализуются "с политического одобрения в рамках перемирия и плана по освобождению заложников, согласованного с США при посредничестве Катара и Египта".

Sky News сообщает, что на двух грузовиках были баннеры с надписями: "Вместе на благо человечества" и "Для наших братьев в Газе".

Ранее в пятницу сообщалось, что во время четырехдневного перемирия, которое началось в пятницу утром, в Газу будут каждый день въезжать более 200 грузовиков с гуманитарной помощью. The Times of Israel со ссылкой на главу госинформслужбы Египта Диаа Рашвана отмечало, что в анклав ежедневно будут прибывать четыре грузовика с бензином, а также доставляться 130 тыс. литров дизельного топлива.

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Четырехдневный режим прекращения боевых действий, согласованный Израилем и ХАМАС, начал действовать в 07:00 по местному времени (08:00 по московскому времени). Через 15 минут после начала перемирия звуки сирен воздушной тревоги прозвучали в двух израильских поселениях, расположенных близ границы с сектором Газа, однако подтверждений тому, что эти поселения действительно подверглись ракетному обстрелу, не последовало.

Ожидается, что в рамках достигнутых договоренностей первая группа из 13 заложников, удерживаемых ХАМАС, будет освобождена в 16:00 по местному времени (17:00 по московскому).

По условиям соглашения, как сообщали ближневосточные СМИ, ХАМАС освободит 50 женщин и детей из 237 заложников, которые находятся в секторе Газа. В свою очередь, Израиль выпустит из тюрем 150 палестинских заключенных, также женщин и несовершеннолетних. Заключенные будут выпущены на свободу только после того, как израильские заложники попадут на территорию страны.

Посредниками в заключении соглашения стали США, Катар и Египет.

7 октября базирующаяся в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС.

Египет сектор Газа
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