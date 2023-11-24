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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

"Исламский джихад" назвал условие для освобождения захваченных израильских военных

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Лидер палестинского движения "Исламский джихад" Зияд ан-Нахала заявил в телеобращении, что израильские солдаты, взятые в заложники 7 октября, будут освобождены только в обмен на освобождение всех палестинцев из израильских тюрем, передает АР.

Он добавил, что Израиль, "в конце концов, будет вынужден прийти к соглашению обмена всех на всех".

Есть предположения, что "Исламский джихад" может удерживать около 40 заложников из 240, захваченных террористами ХАМАС 7 октября. Неясно, сколько всего военнослужащих было захвачено и считают ли боевики военнопленными солдат запаса.

В Израиле в заключении находятся около 7000 палестинцев, которым вменяют преступления против безопасности.

По информации Ha'aretz, ХАМАС к 16:00 пятницы передаст Израилю первых 13 заложников. Террористы заберут их из мест содержания и передадут представителям Красного Креста, которые будут сопровождать их до границы с Египтом. На границе израильские представители проведут их первичный медосмотр, дадут поговорить по телефону с семьями и затем вертолетами развезут по медицинским центрам, где их будут ждать родственники, врачи и специально подготовленные психологи. Затем им предстоит комплексное медобследование, а взрослых заложников опросят представители спецслужб.

Этих заложников обменяют на 39 палестинских заключенных: 24 женщины и 15 мальчиков-подростков, сообщил Reuters палестинский комиссар по вопросам заключенных Кадура Фарес. Их примерно в 16:00 должны передать представителям Красного Креста и затем увезти к семьям.

Хроника 07 октября – 24 ноября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Исламский джихад ХАМАС Египет Израиль Кадура Фарес
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