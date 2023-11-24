ХАМАС может в пятницу передать Израилю 13 заложников на границе с Египтом

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Палестинская группировка ХАМАС, вероятно, позднее в пятницу передаст Израилю первые 13 заложников, израильские военные встретят их на территории Египта, сообщает Haaretz.

"Ожидается, что 13 заложников, которых планируют освободить сегодня, передадут Израилю в 16:00 по местному времени (17:00 по Москве), вероятнее всего через КПП "Рафах", - информирует газета.

Уточняется, что солдаты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) примут их уже в Египте.

Согласно договоренностям между ХАМАС и Израилем, сначала освобожденных передадут сотрудникам Красного Креста, которые будут сопровождать их до границы с Египтом. После того, как заложников встретят израильские военные, они пройдут медосмотр и проведут телефонный разговор с родственниками.

Haaretz отмечает, что тех, кто нуждается в неотложной медицинской помощи, отправят в больницу "Сорока" в городе Беэр-Шева. Остальных распределят по пяти другим медцентрам, где их будут ждать родственники.

Позднее, по данным издания, они пройдут комплексное медицинское обследование. Помимо этого, взрослых опросят представители службы безопасности.

Ранее Haaretz сообщила, что израильская служба тюрем в пятницу приступила к подготовке к освобождению первых 39 палестинских заключенных в рамках договоренности, достигнутой с группировкой ХАМАС.

"Палестинские заключенные, которые, как предполагается, будут освобождены в пятницу, будут перемещены из тюрьмы "Офер" на КПП "Бейтуния" на Западном берегу реки Иордан. Там их освободят, и оттуда они отправятся домой", - привело издание выдержку из заявления службы тюрем.

Четырехдневный режим прекращения боевых действий, согласованный Израилем и ХАМАС, начал действовать в 07:00 по местному времени (08:00 по Москве).

По условиям соглашения, как сообщали ближневосточные СМИ, ХАМАС освободит 50 женщин и детей из 237 заложников, которые находятся в секторе Газа. В свою очередь, Израиль выпустит из тюрем 150 палестинских заключенных, также женщин и несовершеннолетних. Заключенные будут выпущены на свободу только после того, как израильские заложники попадут на территорию страны.

Посредниками в заключении соглашения стали США, Катар и Египет.

7 октября базирующаяся в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС.