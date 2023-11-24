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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

Мощность газопровода Balticconnector после ремонта будет увеличена

Мощность газопровода Balticconnector после ремонта будет увеличена
Фото: IMAGO/ТАСС

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Пропускная способность финско-эстонского газопровода Balticconnector будет увеличена после его восстановления, ввода в эксплуатацию и выполнения работ по проверке и техническому обслуживанию эстонско-латвийской газотранспортной системы. Об этом сообщил государственный оператор электро- и газовых сетей Эстонии Elering.

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"Операторы сетей в Финляндии и Балтийском регионе активно реализуют инфраструктурные проекты с целью увеличения пропускной способности и повышения эффективности региональной газовой системы для более полного удовлетворения потребностей участников рынка (. . .) Расширение межсоединения Латвия-Литва позволят транспортировать большие объемы газа. Результаты расчетов и моделирования работы системы передачи, проведенные совместно операторами газотранспортных систем, показывают, что техническая мощность точки соединения Balticconnector может быть увеличена", - говорится в пресс-релизе.

Как отмечается, исторически пропускная способность Balticconnector в направлении Эстония-Финляндия составляет 55-60 ГВт.ч в сутки зимой и 65 ГВт.ч летом. После ремонта мощность подачи газа на рынок из Эстонии в Финляндию будет увеличена до 70,5 ГВт.ч в сутки. Для направления Финляндия-Эстония предлагаемая мощность составляет 78 ГВт.ч в сутки, что близко к максимальной, учитывая диаметр трубы и проектное давление.

"С учетом ремонтных работ, запланированных на 2024 год, увеличенная мощность может быть предложена рынку с октября 2024 года", - уточняет компания.

В ночь на 8 октября на газопроводе Balticconnector была выявлена утечка. Оператор газовой сети Финляндии Gasgrid и эстонская Elering заметили необычное падение давления и закрыли клапаны. Как выяснилось в ходе расследования, газопровод получил механическое повреждение. Gasgrid заявляла, что ремонт займет до полугода.

Протяженность подводной части Balticconnector от эстонского Палдиски до финского Инкоо составляет 77 км. Газопровод был запущен в начале 2020 года.

Balticconnector Эстония Финляндия Elering Gasgrid
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