Завершился ремонт поврежденного подводного газопровода Balticconnector

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - В Финском заливе завершился ремонт поврежденного участка соединяющего Эстонию и Финляндию газопровода Balticconnector, трубопровод возобновит работу 22 апреля, сообщил государственный оператор электро- и газовых сетей Эстонии Elering.

"В настоящее время морская часть газопровода между Эстонией и Финляндией вновь стала одним целым. Продолжаются работы, в ходе которых морскую часть трубопровода очистят водой, затем его опорожнят и проведут внутренний геометрический анализ. После проверки трубопровод высушат и вновь наполнят газом", - отмечается в сообщении.

В ночь на 8 октября 2023 года на газопроводе Balticconnector была выявлена утечка. Оператор газовой сети Финляндии Gasgrid и эстонская Elering заметили необычное падение давления и закрыли клапаны. Как выяснилось в ходе расследования, газопровод получил механическое повреждение. Gasgrid заявляла, что ремонт займет до полугода.

Протяженность подводной части Balticconnector от эстонского Палдиски до финского Инкоо составляет 77 км. Газопровод был запущен в начале 2020 года.