Израильские военные завершили приготовления к приему заложников

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) закончила подготовку к приему первой партии заложников, освобождаемых группировкой ХАМАС в рамках договоренностей с Израилем, сообщает в пятницу The Times of Israel.

В рамках операции "Врата Небес" военные примут заложников, которых доставят из сектора Газа через Египет. Бывших пленных привезут на базу ВВС "Хацерим", где медики проверят их физическое и психологическое здоровье, затем отвезут автобусом или вертолетом в больницу, где их будут ждать родственники. Те, чье состояние требует немедленного внимания врачей, от границы отправят сразу по больницам, минуя базу.

Ожидается, что освобожденные прибудут в Израиль около 18:00 по местному времени (19:00 по Москве). По данным ЦАХАЛ, каждый день примерно в 16:00 (17:00) израильская сторона будет получать список освобождаемых заложников, а военные в свою очередь оповестят их семьи.

Тем временем 39 палестинских заключенных, на кого меняют заложников, вывезли из тюрем в Мегиддо и Дамоне в тюрьму в Офере. Оттуда их должны освободить спустя два часа после прибытия освобожденных заложников.

Между тем, по данным издания "Гаарец", палестинцы, застрявшие из-за боевых действий в Египте у границы с сектором Газа, начинают возвращаться в анклав через КПП "Рафах". Всего могут вернуться 920 человек.

Ранее израильские военные предостерегли палестинцев от возвращения во время перемирия с юга сектора на север. ЦАХАЛ разбрасывала листовки над югом анклава с предупреждениями, что перебираться обратно на север запрещено и опасно.

По информации агентства Associated Press, израильские военные открыли огонь по палестинцам, которые несмотря на предупреждения, направлялись на север сектора Газа, в зону, где шли основные бои. В результате два человека погибли, 11 получили ранения.

Тем не менее, по данным телеканала "Аль-Арабийя", тысячи жителей сектора Газа, кому пришлось стать перемещенными лицами из-за боев, начали возвращаться домой.

Четырехдневный режим прекращения боевых действий, согласованный Израилем и ХАМАС, начал действовать в пятницу в 07:00 по местному времени (08:00).

По условиям соглашения, ХАМАС освободит 50 женщин и детей из 237 заложников, которые находятся в секторе Газа. В свою очередь, Израиль выпустит из тюрем 150 палестинских заключенных, также женщин и несовершеннолетних. Заключенные будут выпущены на свободу только после того, как израильские заложники попадут на территорию страны.

Посредниками в заключении соглашения стали США, Катар и Египет.