Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

Израильские военные завершили приготовления к приему заложников

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) закончила подготовку к приему первой партии заложников, освобождаемых группировкой ХАМАС в рамках договоренностей с Израилем, сообщает в пятницу The Times of Israel.

В рамках операции "Врата Небес" военные примут заложников, которых доставят из сектора Газа через Египет. Бывших пленных привезут на базу ВВС "Хацерим", где медики проверят их физическое и психологическое здоровье, затем отвезут автобусом или вертолетом в больницу, где их будут ждать родственники. Те, чье состояние требует немедленного внимания врачей, от границы отправят сразу по больницам, минуя базу.

Ожидается, что освобожденные прибудут в Израиль около 18:00 по местному времени (19:00 по Москве). По данным ЦАХАЛ, каждый день примерно в 16:00 (17:00) израильская сторона будет получать список освобождаемых заложников, а военные в свою очередь оповестят их семьи.

В миреХАМАС может в пятницу передать Израилю 13 заложников на границе с ЕгиптомЧитать подробнее

Тем временем 39 палестинских заключенных, на кого меняют заложников, вывезли из тюрем в Мегиддо и Дамоне в тюрьму в Офере. Оттуда их должны освободить спустя два часа после прибытия освобожденных заложников.

Между тем, по данным издания "Гаарец", палестинцы, застрявшие из-за боевых действий в Египте у границы с сектором Газа, начинают возвращаться в анклав через КПП "Рафах". Всего могут вернуться 920 человек.

Ранее израильские военные предостерегли палестинцев от возвращения во время перемирия с юга сектора на север. ЦАХАЛ разбрасывала листовки над югом анклава с предупреждениями, что перебираться обратно на север запрещено и опасно.

По информации агентства Associated Press, израильские военные открыли огонь по палестинцам, которые несмотря на предупреждения, направлялись на север сектора Газа, в зону, где шли основные бои. В результате два человека погибли, 11 получили ранения.

Тем не менее, по данным телеканала "Аль-Арабийя", тысячи жителей сектора Газа, кому пришлось стать перемещенными лицами из-за боев, начали возвращаться домой.

Четырехдневный режим прекращения боевых действий, согласованный Израилем и ХАМАС, начал действовать в пятницу в 07:00 по местному времени (08:00).

По условиям соглашения, ХАМАС освободит 50 женщин и детей из 237 заложников, которые находятся в секторе Газа. В свою очередь, Израиль выпустит из тюрем 150 палестинских заключенных, также женщин и несовершеннолетних. Заключенные будут выпущены на свободу только после того, как израильские заложники попадут на территорию страны.

Посредниками в заключении соглашения стали США, Катар и Египет.

Хроника 07 октября – 24 ноября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль Египет ХАМАС ЦАХАЛ сектор Газа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В ЦАХАЛ заявили, что продолжат операцию в Газе сразу по окончании перемирия

На границе Израиля с Ливаном сохраняется спокойная обстановка

Мощность газопровода Balticconnector после ремонта будет увеличена

Мощность газопровода Balticconnector после ремонта будет увеличена

Жителей Дублина перевели на удаленку из-за вспыхнувших в городе беспорядков

Жителей Дублина перевели на удаленку из-за вспыхнувших в городе беспорядков
Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль начал подготовку к освобождению первой группы палестинцев из тюрем

Обострение палестино-израильского конфликта

Режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС вступает в силу

Режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС вступает в силу

Что случилось этой ночью: пятница, 24 ноября

Главы МИД Южной Кореи, Японии и КНР обсудят подготовку к трехстороннему саммиту

Обострение палестино-израильского конфликта

Арабские СМИ сообщают о гибели 27 человек после израильского удара по школе в Газе

Обострение палестино-израильского конфликта

ХАМАС освободит 23 граждан Таиланда, удерживаемых в Газе, без каких-либо условий

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });