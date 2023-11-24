В ХАМАС обещают не нарушать перемирие, если его будет соблюдать и Израиль

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Лидер политбюро движения ХАМАС Исмаил Хания заявил в видеообращении, что его группировка будет выполнять условия прекращения огня и обмена удерживаемыми лицами, пока это будет делать и израильская сторона, сообщает Reuters.

Погибших в Газе он назвал "ценой свободы и независимости". Также он сказал, что ХАМАС удалось добиться соглашения на своих условиях, хотя в Израиле сначала думали, что смогут освободить заложников без прекращения огня.

По условиям соглашения, стороны будут соблюдать прекращение огня сначала в течение четырех суток и ХАМАС освободит группами 50 женщин и детей из 240 заложников, захваченных 7 октября. Израиль в общей сложности выпустит из тюрем 150 палестинских женщин и подростков и отпускать их будет только после того, как израильские заложники попадут на территорию страны.