МЧС готовит вылет из Каира в Москву более 100 россиян, эвакуированных из Газы

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - МЧС России доставит в Москву еще свыше 100 граждан РФ и членов их семей, эвакуированных из зоны палестино-израильского конфликта.

"Самолет Ил-76 МЧС России доставит в аэропорт "Домодедово" более 100 граждан РФ и членов их семей, эвакуированных из сектора Газа. Очередная группа граждан колоннами автобусов направляется в аэропорт Каира для дальнейшего перелета в Москву", - сообщает телеграм-канал МЧС России в пятницу.

Это уже восьмой гуманитарный спецрейс МЧС России по эвакуации россиян и членов их семей из зоны палестино-израильского конфликта.

Накануне в Москву из Каира были доставлены 103 россиянина и члена их семей.

Всего в Россию с 12 ноября эвакуировано более 650 человек, в том числе свыше 300 детей.