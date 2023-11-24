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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:41

Байден считает реальным продлить перемирие в секторе Газа

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил, что считает возможным продление перемирия между Израилем и ХАМАС в секторе Газа.

"Шансы на это реальны", - заявил он на пресс-конференции в американском штате Массачусетс.

Перемирие начало действовать в пятницу утром. Планируется, что оно продлится четыре дня. За это время ХАМАС обещал отпустить часть заложников. В обмен на это Израиль вернет свободу группе палестинских заключенных. Кроме того, в эти дни запланированы крупные поставки гумпомощи в сектор Газа.

Хроника 07 октября – 24 ноября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Джо Байден Израиль Газа ХАМАС США
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