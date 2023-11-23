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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

Глава Минобороны Израиля допустил, что после перемирия бои в Газе продлятся два месяца

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Израиль после короткого перемирия возобновит операции в секторе Газа и продолжит их в течение не менее двух месяцев, заявил в четверг израильский министр обороны Йоав Галант.

"В ближайшие дни мы станем свидетелями того, как впервые отпускают заложников. Этот перерыв в боях будет непродолжительным", - приводит его слова The Times of Israel. После завершения перемирия, которое, как ожидается, вступит в силу в пятницу утром, Израиль, по словам Галанта, возобновит боевые действия "с высокой интенсивностью". Такие операции, по его словам продлятся "в течение не менее двух месяцев".

Министр, общаясь с бойцами армейского спецназа, пояснил, что в течение грядущей паузы в боевых действиях, военным следует "провести организационную работу (...), запастись оружием и приготовиться к тому, чтобы продолжить бои".

"Бои продолжатся, потому что нам нужно добиться полной победы, а также создать условия для освобождения следующих групп заложников. Такое возможно только при условии, что мы продолжим оказывать давление", - добавил Галант.

В четверг стало известно, что с 07:00 (08:00 по Москве) пятницы начнет действовать режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС. Во время четырехдневного перемирия, как ожидается, будут освобождены 50 израильских заложников и 150 палестинских заключенных. Перемирие может быть продлено на несколько дней, если в ХАМАС будут готовы освободить больше граждан и жителей Израиля. Режим прекращения огня, согласно договоренностям, может продлиться не дольше 10 дней.

Израиль сектор Газа ХАМАС
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